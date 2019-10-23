Отец Оздоева сравнил сына с футболистом «Реала»

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Мустафа Оздоев, отец полузащитника петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Магомеда Оздоева, сравнил сына с хавбеком «Реала» Каземиро.
Отец Оздоева сравнил сына с футболистом «Реала»
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Сейчас Мага напоминает мне Каземиро из «Реала». У того нет скорости, но он всегда оказывается там, где мяч. 70% эпизодов Мага прочитывает заранее», — цитирует Оздоева-старшего «Матч ТВ».

Он также отметил, что у его сына появляется дистанционная скорость, во время матча сборной России с Шотландией он ни разу не отпустил хавбека соперника.

Оздоев-младший выступает за «Зенит» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей за сине-бело-голубых, забил три мяча и отдал столько же результативных передач.

Ранее отец Оздоева рассказал, что его сын мог перейти в немецкий клуб.

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