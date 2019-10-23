Теннисистка Клейстерс отреагировала на смерть чемпионки Паралимпиады Верворт
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«Настоящий чемпион и источник вдохновения, но прежде всего красивая и сердечная женщина. Для меня было большой честью познакомиться с тобой. Покойся с миром», — написала Клейстерс в своём Twitter.
Верворт выступала в гонках на колясках и завоевала золото Паралимпиады 2012 года. Также на Паралимпийских играх она выигрывала две серебряные и одну бронзовую медали.
Ранее сообщалось, что чемпионка Паралимпиады-2012 скончалась в результате эвтаназии.