Чемпионка Паралимпиады-2012 скончалась в результате эвтаназии

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Победительница Паралимпийских игр 2012 года бельгийка Марике Верворт умерла в возрасте 40 лет в результате эвтаназии.
Чемпионка Паралимпиады-2012 скончалась в результате эвтаназии
  • © Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, спортсменка признавалась, что испытывает сильную боль из-за неизлечимого мышечного заболевания и восемь лет назад подписала документы на согласие на эвтаназию.

Отмечается, что в Бельгии эта процедура является легальной.

Верворт выступала в гонках на колясках и завоевала золото Паралимпиады 2012 года. Также она на Паралимпийских играх выигрывала две серебряные и одну бронзовую медали.

Ранее СК сообщил о смерти 11-летней синхронистки во время тренировки.

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