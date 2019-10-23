Чемпионка Паралимпиады-2012 скончалась в результате эвтаназии
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- globallookpress.com
Об этом сообщает The Guardian.
По информации издания, спортсменка признавалась, что испытывает сильную боль из-за неизлечимого мышечного заболевания и восемь лет назад подписала документы на согласие на эвтаназию.
Отмечается, что в Бельгии эта процедура является легальной.
Верворт выступала в гонках на колясках и завоевала золото Паралимпиады 2012 года. Также она на Паралимпийских играх выигрывала две серебряные и одну бронзовую медали.
Ранее СК сообщил о смерти 11-летней синхронистки во время тренировки.