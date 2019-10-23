В США приняли «Закон Родченкова» о допинговом сговоре

Палата представителей конгресса США приняла «Закон Родченкова» об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.

Об этом сообщает Американское антидопинговое агентство (USADA) в своём Twitter.

Закон назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. На данный момент он является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В документе указано, что информаторы WADA должны получать защиту от властей, а за использование допинга в спорте теперь предусматривается до $ 250 тыс. штрафа и до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что закон может применяться не только на территории США.

Ранее сообщалось, что на этой неделе WADA не примет решение по данным московской лаборатории.