В США приняли «Закон Родченкова» о допинговом сговоре
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- РИА Новости
Об этом сообщает Американское антидопинговое агентство (USADA) в своём Twitter.
Закон назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. На данный момент он является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В документе указано, что информаторы WADA должны получать защиту от властей, а за использование допинга в спорте теперь предусматривается до $ 250 тыс. штрафа и до 10 лет лишения свободы.
Отмечается, что закон может применяться не только на территории США.
Ранее сообщалось, что на этой неделе WADA не примет решение по данным московской лаборатории.