Источник: на этой неделе WADA не примет решение по данным московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на этой неделе не будет принимать решение по санкциям в отношении России за возможные изменения в базе данных московской лаборатории.

Как сообщает журналист ARD Хайо Зеппельт, WADA на этой неделе не примет решение по ситуации с наличием изменений в базе московской лаборатории. По информации источника, агентство планирует детальнее изучить полученные от России данные и обсудить возможные последствия.

Первоначально планировалось, что встреча конгресса WADA, на котором будет приниматься решение по базе данных московской лаборатории, пройдёт 23 октября в Лозанне.

Ранее сообщалось, что Рожков заявил, что ситуация со статусом РУСАДА не влияет на ПКР.