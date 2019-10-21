Рожков завил, что ситуация со статусом РУСАДА не влияет на ПКР

Короткая ссылка
Председатель исполкома и первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказал мнение о влиянии на организацию ситуации вокруг возможного признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Рожков завил, что ситуация со статусом РУСАДА не влияет на ПКР
  • РИА Новости

«Эти вопросы никак не обсуждаются с Международным паралимпийским комитетом. Ни МПК, ни Паралимпийский комитет России не в курсе, что там происходит. Мы двигаемся в том направлении, которое есть», — приводит слова Рожкова ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в его адрес вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее сообщалось, что РУСАДА сможет тестировать спортсменов даже в случае лишения статуса соответствия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить