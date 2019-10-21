Рожков завил, что ситуация со статусом РУСАДА не влияет на ПКР
- РИА Новости
«Эти вопросы никак не обсуждаются с Международным паралимпийским комитетом. Ни МПК, ни Паралимпийский комитет России не в курсе, что там происходит. Мы двигаемся в том направлении, которое есть», — приводит слова Рожкова ТАСС.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.
WADA дало Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в его адрес вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.
Ранее сообщалось, что РУСАДА сможет тестировать спортсменов даже в случае лишения статуса соответствия.