РУСАДА сможет тестировать спортсменов даже в случае статуса соответствия

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет продолжать тестирование спортсменов даже в случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишит организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Как сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, слова которой передаёт ТАСС, у WADA нет никаких претензий к работе агентства, которое не имеет никакого отношения к случаям возможных манипуляций с данными московской лаборатории.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в его адрес вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее сообщалось, что встреча российских экспертов и WADA по поводу изменений в базе данных лаборатории перенесена.