Встреча российских экспертов и WADA по поводу изменений в базе данных лаборатории перенесена

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Председатель комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что встреча представителей международной организации с российскими экспертами по поводу изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории отложена.
Встреча российских экспертов и WADA по поводу изменений в базе данных лаборатории перенесена
  • Reuters

«Встреча должна была состояться на следующей неделе, но была отложена. Им нужно больше времени, чтобы разобраться с информацией, которую они получили», — приводит слова Тейлора ТАСС.

По его словам, ответ российской стороны пришёл на прошлой неделе и должен быть проанализирован экспертами. Он отметил, что предстоящая встреча влияет на срок проведения заседания комитета по соответствию.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв выразил мнение, что ситуация вокруг РУСАДА помешала восстановлению СБР.

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