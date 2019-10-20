Встреча российских экспертов и WADA по поводу изменений в базе данных лаборатории перенесена
- Reuters
«Встреча должна была состояться на следующей неделе, но была отложена. Им нужно больше времени, чтобы разобраться с информацией, которую они получили», — приводит слова Тейлора ТАСС.
По его словам, ответ российской стороны пришёл на прошлой неделе и должен быть проанализирован экспертами. Он отметил, что предстоящая встреча влияет на срок проведения заседания комитета по соответствию.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.
WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.
Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв выразил мнение, что ситуация вокруг РУСАДА помешала восстановлению СБР.