«Локомотив-Кубань» проиграл «Партизану» в матче Еврокубка

Краснодарский «Локомотив-Кубань» потерпел поражение от сербского «Партизана» в матче четвёртого тура баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счётом 80:71 в пользу хозяев площадки.

В составе «Локомотива» по 17 очков набрали Сэм Деккер и Уилл Каммингс. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Алан Уильямс.

За «Партизана» 16 очков набрал Рашон Томас.

В пятом туре «Локомотив» на своей площадке примет турецкий «Тофаш». Игра пройдёт 20 октября.

Ранее сообщалось, что Виктор Хряпа номинирован на включение в символическую пятёрку десятилетия Евролиги.