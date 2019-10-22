Кроос стал пятым игроком, которому удалось забить в своём 100-м матче в ЛЧ

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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос стал пятым игроком в истории, которому удалось забить в своём 100-м матче в Лиге чемпионов.
Кроос стал пятым игроком, которому удалось забить в своём 100-м матче в ЛЧ
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Знаковое событие произошло в матче с турецким «Галатасараем», который стал для Кросса 100-й игрой в главном клубном турнире Европы. Немецкий хавбек отличился на 18-й минуте встречи.

Таким образом, 29-летний немец стал пятым игроком после Андреа Пирло, Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича и Тьерри Анри, которому удалось забить в юбилейной, 100-й игре.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски опередил Руда ван Нистелроя по количеству голов в ЛЧ.

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