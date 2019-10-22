Левандовски опередил ван Нистелроя по количеству голов в ЛЧ
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Польский форвард забил свой 57-й мяч в первом тайме матча с греческим «Олимпиакосом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, что вывело его на пятое место по количеству голов в турнире.
Таким образом, он опередил легендарного голландца Руда ван Нистелроя, в активе которого 56 голов.
Лидерами по данному показателю являются Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (112), Рауль (71) и Карим Бензема (60).
Ранее сообщалось, что Альваро Мората стал первым футболистом, забивавшим в ЛЧ и за «Реал», и за «Атлетико».