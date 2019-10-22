Рой Джонс принял вызов Бернарда Хопкинса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший принял вызов экс-чемпиона в двух весовых категориях Бернарда Хопкинса.

Об этом в своём Instagram сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

«Я готов! Можем встретиться в любом месте и в любое время. Я своих слов на ветер не бросаю. Я уже давно ждал возможности провести подобный бой, так что давай», — заявил Джонс.

50-летний Джонс и 54-летний Хопкинс в прошлом провели два боя: в 1993 году Джонс победил единогласным решением судей, а в 2010 году выиграл Хопкинс — также единогласным решением судей.

Ранее Кремлёв заявил о желании организовать в Москве третий бой Джонса и Хопкинса.