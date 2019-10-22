Рой Джонс принял вызов Бернарда Хопкинса
- Reuters
Об этом в своём Instagram сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.
«Я готов! Можем встретиться в любом месте и в любое время. Я своих слов на ветер не бросаю. Я уже давно ждал возможности провести подобный бой, так что давай», — заявил Джонс.
50-летний Джонс и 54-летний Хопкинс в прошлом провели два боя: в 1993 году Джонс победил единогласным решением судей, а в 2010 году выиграл Хопкинс — также единогласным решением судей.
Ранее Кремлёв заявил о желании организовать в Москве третий бой Джонса и Хопкинса.