Кремлёв заявил о желании организовать в Москве третий бой Джонса и Хопкинса
- РИА Новости
Об этом Кремлёв написал в своём Instagram, таким образом отреагировав на то, что Хопкинс вызвал Джонса на реванш.
«Мы готовы организовать это грандиозное событие в Москве», — заявил глава Федерации бокса России.
50-летний Джонс завершил карьеру в 2018 году, а 54-летний Хопкинс — в 2016 году.
Бывший абсолютный чемпион мира и экс-чемпион в двух весовых категориях в прошлом провели два боя — в 1993 году Джонс победил единогласным решением судей, а в 2010 году выиграл Хопкинс — также единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Руис заявил о желании подраться с Уайлдером.