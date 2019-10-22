Кремлёв заявил о желании организовать в Москве третий бой Джонса и Хопкинса

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил о желании провести в Москве поединок-реванш между Роем Джонсом — младшим и Бернардом Хопкинсом.
Кремлёв заявил о желании организовать в Москве третий бой Джонса и Хопкинса
  • РИА Новости

Об этом Кремлёв написал в своём Instagram, таким образом отреагировав на то, что Хопкинс вызвал Джонса на реванш.

«Мы готовы организовать это грандиозное событие в Москве», — заявил глава Федерации бокса России.

50-летний Джонс завершил карьеру в 2018 году, а 54-летний Хопкинс — в 2016 году.

Бывший абсолютный чемпион мира и экс-чемпион в двух весовых категориях в прошлом провели два боя — в 1993 году Джонс победил единогласным решением судей, а в 2010 году выиграл Хопкинс — также единогласным решением судей.

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