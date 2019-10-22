«Авангард» по буллитам обыграл «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

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Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» по буллитам обыграл «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время за «Авангард» уже на первой минуте забил Свен Андригетто. «Салават Юлаев» перевёл игру в овертайм благодаря шайбе Сакари Маннинена за четыре секунды до финальной сирены.

В овертайме команды не выявили сильнейшего, а в серии послематчевых буллитов победу «Авангарду» принёс бросок Роба Клинкхаммера.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» одержала третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Витязь».

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