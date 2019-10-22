Четвёртый номер драфта НХЛ-2012 Райнхарт подписал контракт с «Куньлунем»

Канадский защитник Гриффин Райнхарт подписал соглашение с китайским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар».

Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение с 25-летним канадцем рассчитано на один год.

Райнхарт был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года под общим четвёртым номером. В его активе всего восемь игр за «Айлендерс» и ещё 29 — за «Эдмонтон Ойлерз», в составе которых он в сумме набрал 2 (0 + 2) очка.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подписал шведского хоккеиста Магнуса Пяярви.