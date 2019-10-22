Хоккеист «Авангарда» Клинкхаммер рассказал о том, что говорят о России в Северной Америке

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Форвард «Авангарда» Роб Клинкхаммер заявил, что в Северной Америке пугают людей рассказами о России и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеист «Авангарда» Клинкхаммер рассказал о том, что говорят о России в Северной Америке
  • РИА Новости

«В Северной Америке мы постоянно слушаем страшилки про КХЛ и Россию: хоккеистам не платят, безумные водители, безумные перелёты, безумные люди. Разумеется, я слегка побаивался, как и любой на моём месте. Но спустя время я убедился, что всё не совсем так. Мне повезло выступать в отличных организациях и никогда не беспокоиться по поводу денег. Здесь отличные люди, а россияне всегда готовы мне помочь. Одна из непривычных вещей — язык. Для североамериканцев он звучит резко. Язык кажется очень агрессивным, и я думаю: «О чём же он так говорит?» Я совсем не знаю язык, а когда мне переводят, я такой: «О! Оказывается, ничего плохого», — сказал хоккеист в интервью Sport24.

Канадец Клинкхаммер играет в КХЛ с 2016 года. В лиге он выступал за минское «Динамо», «Ак Барс» и «Авангард».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подписал шведского хоккеиста Пяярви.

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