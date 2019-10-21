ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ

Московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:2.

В составе армейцев дубль оформил Никита Нестеров, а также по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов. Гости ответили голами Пола Щехуры и Георгия Мишарина.

Для красно-синих эта победа стала седьмой подряд в регулярном чемпионате.

В параллельном матче ярославский «Локомотив» уступил челябинскому «Трактору» (1:2).

Ранее «Ак Барс» нанёс «Автомобилисту» пятое поражение подряд в КХЛ.