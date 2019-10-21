ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ

Короткая ссылка
Московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ
  • @torpedonn
  • Twitter

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:2.

В составе армейцев дубль оформил Никита Нестеров, а также по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов. Гости ответили голами Пола Щехуры и Георгия Мишарина.

Для красно-синих эта победа стала седьмой подряд в регулярном чемпионате.

В параллельном матче ярославский «Локомотив» уступил челябинскому «Трактору» (1:2).

Ранее «Ак Барс» нанёс «Автомобилисту» пятое поражение подряд в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить