«Ак Барс» нанёс «Автомобилисту» пятое поражение подряд в КХЛ

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Казанский «Ак Барс» разгромил екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» нанёс «Автомобилисту» пятое поражение подряд в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась в пользу гостей — 6:1.

В составе казанцев отличились Олег Ли, Данис Зарипов, Джастин Азеведо, Станислав Галиев и Микаэль Викстранд. У хозяев единственную шайбу забросил Никита Трямкин.

Для «Автомобилиста» это поражение стало пятым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

В следующем матче хоккеисты из Екатеринбурга сыграют с магнитогорским «Металлургом», который состоится 25 октября. «Ак Барс» также встретится с «Металлургом», но 23 октября.

Ранее покер Даниила Тарасова помог «Динамо» обыграть «Амур» в матче КХЛ.

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