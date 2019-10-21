«Ак Барс» нанёс «Автомобилисту» пятое поражение подряд в КХЛ

Казанский «Ак Барс» разгромил екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась в пользу гостей — 6:1.

В составе казанцев отличились Олег Ли, Данис Зарипов, Джастин Азеведо, Станислав Галиев и Микаэль Викстранд. У хозяев единственную шайбу забросил Никита Трямкин.

Для «Автомобилиста» это поражение стало пятым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

В следующем матче хоккеисты из Екатеринбурга сыграют с магнитогорским «Металлургом», который состоится 25 октября. «Ак Барс» также встретится с «Металлургом», но 23 октября.

Ранее покер Даниила Тарасова помог «Динамо» обыграть «Амур» в матче КХЛ.