Ласицкене включена в шорт-лист на звание лучшей легкоатлетки года в Европе
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).
Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, заняла первое место на чемпионате Европы в помещении и выиграла Бриллиантовую лигу.
В шорт-лист не вошла российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, которая до этого находилась в числе номинанток на премию.
Ранее Ласицкене вошла в число претенденток на звание спортсменки года по версии IAAF.