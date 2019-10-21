Ласицкене включена в шорт-лист на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене включена в шорт-лист претенденток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.
Ласицкене включена в шорт-лист на звание лучшей легкоатлетки года в Европе
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, заняла первое место на чемпионате Европы в помещении и выиграла Бриллиантовую лигу.

В шорт-лист не вошла российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, которая до этого находилась в числе номинанток на премию.

Ранее Ласицкене вошла в число претенденток на звание спортсменки года по версии IAAF.

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