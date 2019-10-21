Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России

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Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец.
Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Кремля, Путин и Голодец обсудили вопросы развития спорта. 

Президент в ходе встречи отметил, что для развития данной сферы необходима координация работы между всеми уровнями власти.

«На муниципальном уровне часто принимаются решения, которые потом не подтверждены ресурсами, и происходит сбой на этом уровне — между государственным и муниципальным», — сказал Путин.

Ранее Голодец поздравила Андрея Рублёва с победой на теннисном Кубке Кремля.

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