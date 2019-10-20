Голодец поздравила Рублёва с победой на Кубке Кремля

Вице-премьер министр России Ольга Голодец отметила успехи отечественных теннисистов на турнире «ВТБ Кубок Кремля».

«Поздравляю Андрея Рублёва с замечательной уверенной победой на Кубке Кремля! Молодой талантливый теннисист в свой день рождения сделал прекрасный подарок не только себе, но и всем любителям тенниса в нашей стране. Достойно на Кубке Кремля выступили и наши девушки. Анастасия Павлюченкова стала финалисткой и была в двух шагах от победы на турнире», — цитирует ТАСС Голодец.

Кубок Кремля проходил с 14 по 20 октября в Москве.

Ранее сообщалось, что Рублёв выиграл Кубок Кремля в свой день рождения.