Вопросы безопасности являются приоритетными для организаторов визита Макгрегора в Москву

Организаторы пресс-конференции экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в Москве считают вопрос обеспечения безопасности мероприятия своим приоритетом.

«Это спортивный визит, где у журналистов и фанатов появится возможность пообщаться с Конором, узнать чемпиона поближе и вдохновиться на новые победы. Вопросы обеспечения безопасности на месте являются приоритетными для организаторов», — приводит ТАСС слова представителя организаторов пресс-конференции, которая состоится 24 октября.

Ранее Камил Гаджиев высказал мнение, что визит Макгрегора в Москву станет частью раскрутки реванша с Хабибом Нурмагомедовым.