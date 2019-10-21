Гаджиев считает, что визит Макгрегора в Москву станет частью раскрутки реванша с Нурмагомедовым

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказал мнение о предстоящем визите в Москву экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Я бы не стал употреблять слово «провокация», это этап раскрутки боя Хабиба и Конора в Москве. Это один из первых шагов для организации такого боя», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

В бою, который состоялся на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года, Нурмагомедов удушающим приёмом победил Макгрегора. После поединка произошла потасовка при участии лагерей обеих команд.

Ранее сообщалось, что Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве.