Гаджиев считает, что визит Макгрегора в Москву станет частью раскрутки реванша с Нурмагомедовым

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказал мнение о предстоящем визите в Москву экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
Гаджиев считает, что визит Макгрегора в Москву станет частью раскрутки реванша с Нурмагомедовым
  • AFP

«Я бы не стал употреблять слово «провокация», это этап раскрутки боя Хабиба и Конора в Москве. Это один из первых шагов для организации такого боя», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

В бою, который состоялся на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года, Нурмагомедов удушающим приёмом победил Макгрегора. После поединка произошла потасовка при участии лагерей обеих команд.

Ранее сообщалось, что Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве.

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