Гаджиев считает, что визит Макгрегора в Москву станет частью раскрутки реванша с Нурмагомедовым
- AFP
«Я бы не стал употреблять слово «провокация», это этап раскрутки боя Хабиба и Конора в Москве. Это один из первых шагов для организации такого боя», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
В бою, который состоялся на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года, Нурмагомедов удушающим приёмом победил Макгрегора. После поединка произошла потасовка при участии лагерей обеих команд.
Ранее сообщалось, что Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве.