Конор Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве
- РИА Новости
Ирландский боец впервые проведёт подобное мероприятие в России по приглашению букмекерской компании Parimatch.
Пресс-конференция состоится 24 октября.
Последний на данный момент бой Макгрегор провёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приёмом в четвёртом раунде.
После боя произошла потасовка с участием членов обеих команд, вследствие чего спортсмены и другие участники инцидента получили длительные дисквалификации.
Ранее Макгрегор опубликовал фото на фоне герба России.