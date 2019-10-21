Британский телеведущий раскритиковал VAR после матча МЮ — «Ливерпуль»

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Бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон раскритиковал систему видеопомощи арбитрам после матча девятого тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
Британский телеведущий раскритиковал VAR после матча МЮ — «Ливерпуль»
  • © Andrew Yates via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«В чём вообще смысл VAR? Уж простите моё невежество. Я не являюсь болельщиком «Ливерпуля», но эта VAR — полная фигня», — написал Кларксон в своём Twitter.

По ходу встречи, прошедшей на «Олд Траффорд» и завершившейся вничью — 1:1, арбитр засчитал гол МЮ, несмотря на то что в начале результативной атаки манкунианцы нарушили правила на игроке «Ливерпуля», а позднее отменил гол мерсисайдцев после просмотра повтора.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ.

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