Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» ещё не готов выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможности команды выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Люди говорят о победе в Лиге чемпионов. Но мы всё ещё не готовы сделать это. Мы создаём много моментов, но не можем их реализовать. Но мы можем совершенствоваться. Мы много забили за последние два сезона, но нам нужно продолжать работать над этим», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Каталонский специалист руководит «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда трижды выходила в плей-офф Лиги чемпионов, но завершала выступления на стадии 1/8 и дважды — до 1/4 финала. «Манчестер Сити» ни разу в своей истории не выигрывал главный европейский клубный трофей.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» в девятом туре АПЛ.