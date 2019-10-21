«Рома» извинилась перед футболистом «Сампдории» за расизм со стороны болельщиков

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Футбольный клуб «Рома» принёс извинения полузащитнику «Сампдории» Роналду Виейре за расистские высказывания своих фанатов в его адрес во время матча восьмого тура итальянской Серии А.
«Рома» извинилась перед футболистом «Сампдории» за расизм со стороны болельщиков
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«Рома» хотела бы извиниться перед Роналду Виейрой за проявления расизма в его адрес. «Рома» не терпит расизм в любом проявлении, клуб поддержит полицию в вопросе идентификации личности нарушителей и последующем запрете для них на посещение игр», — говорится в заявлении пресс-службы «Ромы».

Встреча команд, прошедшая 20 октября на стадионе «Луиджи Феррарис», завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что «Милан» упустил победу над «Лечче» в матче Серии А.

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