«Калгари» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ

«Калгари Флеймз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Дакс» забили первыми. На старте второго периода шайбу забросил Якоб Сильверберг.

Победу «Калгари» принесли голы Майкла Стоуна и Макаэля Баклунда, забивших в третьем периоде.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» в серии буллитов взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:0. Победный бросок в активе Кайла Коннора.

Ранее сообщалось, что защитник «Вашингтона» Радко Гудас подрался с игроком «Чикаго», вступившись за Александра Овечкина.