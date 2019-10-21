«Калгари» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ

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«Калгари Флеймз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Калгари» обыграл «Чикаго» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Дакс» забили первыми. На старте второго периода шайбу забросил Якоб Сильверберг.

Победу «Калгари» принесли голы Майкла Стоуна и Макаэля Баклунда, забивших в третьем периоде.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» в серии буллитов взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:0. Победный бросок в активе Кайла Коннора.

Ранее сообщалось, что защитник «Вашингтона» Радко Гудас подрался с игроком «Чикаго», вступившись за Александра Овечкина.

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