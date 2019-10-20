Черчесов выразил надежду, что Дзюба продлит контракт с «Зенитом»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию в отношении будущего капитана и форварда национальной команды и «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Артём доказывает свою состоятельность. Хотелось бы, чтобы зимой Дзюба и «Зенит» договорились, и он бы спокойно играл. Но если кто-то Артёма захочет, то он его у «Зенита» и купит», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Контракт Дзюбы с «Зенитом» завершается в 2020 году. Прошлым летом футболист пытался трудоустроиться в один из клубов Английской премьер-лиги.

Ранее Черчесов заявил, что не станет сбривать усы в случае победы сборной России на Евро-2020.

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