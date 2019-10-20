Новиков: для меня набранные очки сейчас важнее, чем красивая игра

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).

«Вера в то, что мы можем играть значительно лучше, у нас есть. Говорить о том, что мы сегодня увидели что-то выдающееся, я бы не стал. Да, мы провели хороший первый тайм, быстро убегали в атаку, имели преимущество в плане моментов. Но невозможно за 8—10 дней поставить игру, которую хочется видеть. Наша главная задача — набирать очки и прервать полосу неудач. Если вы спросите, что для меня лучше, красивый футбол или набранные очки, я однозначно отвечу: второе», — сказал Новиков после матча.

В настоящее время «Динамо» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в 13-м туре РПЛ.