Маннарино: Рублёв был слишком хорош для меня

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Финалист турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля» француз Адриан Маннарино поздравил россиянина Андрея Рублёва, поблагодарив за игру.
Маннарино: Рублёв был слишком хорош для меня
  • © Агентство городских новостей «Москва»
  • globallookpress.com

«Спасибо всем, что пришли сюда. Спасибо за поддержку, которую вы проявляли на протяжении этой недели. Я всегда с удовольствием провожу время в Москве. Хотел бы поблагодарить Андрея за финал, он был слишком хорош для меня. Поздравляю с победой, Андрей, ты молодец», — сказал Маннарино после матча.

Андрей Рублёв обыграл французского теннисиста в финале Кубка Кремля со счётом 6:0, 6:4.

Ранее Рублёв заявил, что не может описать словами свои эмоции.

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