СМИ: Тренировка «Баварии» была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо
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Как сообщает Bild, тренировка «Баварии» была остановлена после того, как французский футболист сел на газон, держась за сердце. По информации источника, у Толиссо было лишь головокружение, сейчас игрок чувствует себя лучше.
В текущем сезоне француз сыграл девять матчей во всех турнирах за «Баварию», в которых отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Касильяс приступил к тренировкам в тренажёрном зале.