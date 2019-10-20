СМИ: Тренировка «Баварии» была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо

Во время одного из тренировочных занятий команды полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо сел на газон, держась за сердце.

Как сообщает Bild, тренировка «Баварии» была остановлена после того, как французский футболист сел на газон, держась за сердце. По информации источника, у Толиссо было лишь головокружение, сейчас игрок чувствует себя лучше.

В текущем сезоне француз сыграл девять матчей во всех турнирах за «Баварию», в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Касильяс приступил к тренировкам в тренажёрном зале.