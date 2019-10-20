СМИ: Тренировка «Баварии» была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо

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Во время одного из тренировочных занятий команды полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо сел на газон, держась за сердце.
СМИ: Тренировка «Баварии» была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо
  • © kolbert-press/Burghard Schreyer
  • globallookpress.com

Как сообщает Bild, тренировка «Баварии» была остановлена после того, как французский футболист сел на газон, держась за сердце. По информации источника, у Толиссо было лишь головокружение, сейчас игрок чувствует себя лучше.

В текущем сезоне француз сыграл девять матчей во всех турнирах за «Баварию», в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Касильяс приступил к тренировкам в тренажёрном зале.

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