«Химки» продлили победную серию в Единой лиге ВТБ до пяти матчей, обыграв «Астану»

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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ подмосковные «Химки» на своей площадке обыграли казахстанскую «Астану» со счётом 73:56.
«Химки» продлили победную серию в Единой лиге ВТБ до пяти матчей, обыграв «Астану»
  • © bckhimki.com

Дабл-даблом из 15 очков и 11 подборов в составе победителей отметился центровой Девин Букер. У «Астаны» 16 баллов набрал защитник Джеремайя Хилл.

Победа над «Астаной» стала для химчан пятой подряд в чемпионате Единой лиги ВТБ. Подопечные Римаса Куртинайтиса лидируют в турнирной таблице, оставаясь единственным участником турнира, ещё не проигрывавшим в сезоне-2019/20.

Ранее сообщалось, что «Химки» уступили ЦСКА в матче Евролиги.

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