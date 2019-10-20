«Химки» продлили победную серию в Единой лиге ВТБ до пяти матчей, обыграв «Астану»
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Дабл-даблом из 15 очков и 11 подборов в составе победителей отметился центровой Девин Букер. У «Астаны» 16 баллов набрал защитник Джеремайя Хилл.
Победа над «Астаной» стала для химчан пятой подряд в чемпионате Единой лиги ВТБ. Подопечные Римаса Куртинайтиса лидируют в турнирной таблице, оставаясь единственным участником турнира, ещё не проигрывавшим в сезоне-2019/20.
Ранее сообщалось, что «Химки» уступили ЦСКА в матче Евролиги.