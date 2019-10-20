Стали известны все полуфиналисты Кубка мира по регби
Сборная ЮАР в матче 1/4 финала Кубка мира по регби в Японии обыграла хозяев соревнований.
- © Kenjiro Matsuo/AFLO
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 26:3.
В полуфинале ЮАР сыграет с Уэльсом. А в другом матче за выход в финал поборются Англия и Новая Зеландия.
Игры состоятся 26 и 27 октября в Иокогаме.
Ранее сборная Уэльса обыграла Францию и вышла в полуфинал КМ по регби.
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