Стали известны все полуфиналисты Кубка мира по регби

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Сборная ЮАР в матче 1/4 финала Кубка мира по регби в Японии обыграла хозяев соревнований.
Стали известны все полуфиналисты Кубка мира по регби
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 26:3.

В полуфинале ЮАР сыграет с Уэльсом. А в другом матче за выход в финал поборются Англия и Новая Зеландия.

Игры состоятся 26 и 27 октября в Иокогаме.

Ранее сборная Уэльса обыграла Францию и вышла в полуфинал КМ по регби.

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