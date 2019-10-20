Стали известны все полуфиналисты Кубка мира по регби

Сборная ЮАР в матче 1/4 финала Кубка мира по регби в Японии обыграла хозяев соревнований.

Встреча завершилась со счётом 26:3.

В полуфинале ЮАР сыграет с Уэльсом. А в другом матче за выход в финал поборются Англия и Новая Зеландия.

Игры состоятся 26 и 27 октября в Иокогаме.

Ранее сборная Уэльса обыграла Францию и вышла в полуфинал КМ по регби.