Тарасова назвала выдающимся результатом победу Щербаковой на Skate America
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- РИА Новости
«Считаю, это выдающийся результат. Она смогла выбраться с четвертого на первое. Она боролась, вышла, показала все, на что способна», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Она также поблагодарила спортсменку и отметила, что любой результат делает её сильнее.
Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла.
Ранее Щербакова рассказала, как настраивалась на произвольную программу на этапе Гран-при в США.