Тарасова назвала выдающимся результатом победу Щербаковой на Skate America

Короткая ссылка
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу россиянки Анны Щербаковой на первом в сезоне этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе.
Тарасова назвала выдающимся результатом победу Щербаковой на Skate America
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Считаю, это выдающийся результат. Она смогла выбраться с четвертого на первое. Она боролась, вышла, показала все, на что способна», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Она также поблагодарила спортсменку и отметила, что любой результат делает её сильнее.

Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла.

Ранее Щербакова рассказала, как настраивалась на произвольную программу на этапе Гран-при в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить