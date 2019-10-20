Тарасова назвала выдающимся результатом победу Щербаковой на Skate America

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу россиянки Анны Щербаковой на первом в сезоне этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе.

«Считаю, это выдающийся результат. Она смогла выбраться с четвертого на первое. Она боролась, вышла, показала все, на что способна», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Она также поблагодарила спортсменку и отметила, что любой результат делает её сильнее.

Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла.

Ранее Щербакова рассказала, как настраивалась на произвольную программу на этапе Гран-при в США.