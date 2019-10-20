Дзюба заявил, что не забудет матч с «Ростовом»
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- РИА Новости
«Хотел поблагодарить вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго и тёплого. Спасибо вам огромное. Безумно вам благодарен», — сказал игрок на видео в своём Instagram.
По его словам, он не в состоянии всем ответить, но просит болельщиков не думать, что он зазнался.
«Матч с «Ростовом» не забуду, потому что не всегда такое получается — три забить, два отдать. Всех — с победой, всем спасибо! Будем стараться и дальше не сбавлять обороты», — сказал Дзюба.
В матче с «Ростовом» Дзюба оформил хет-трик и отдал два голевых паса. Форвард «Зенита» лидирует в чемпионате РПЛ по системе «гол + пас» — восемь мячей и восемь результативных передач.
Ранее Дзюба признался, что счастлив забивать мячи, но голевые передачи также отдаёт с удовольствием.