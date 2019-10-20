Дзюба заявил, что не забудет матч с «Ростовом»

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Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (6:1).
Дзюба заявил, что не забудет матч с «Ростовом»
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Хотел поблагодарить вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго и тёплого. Спасибо вам огромное. Безумно вам благодарен», — сказал игрок на видео в своём Instagram.

По его словам, он не в состоянии всем ответить, но просит болельщиков не думать, что он зазнался. 

«Матч с «Ростовом» не забуду, потому что не всегда такое получается — три забить, два отдать. Всех — с победой, всем спасибо! Будем стараться и дальше не сбавлять обороты», — сказал Дзюба.

В матче с «Ростовом» Дзюба оформил хет-трик и отдал два голевых паса. Форвард «Зенита» лидирует в чемпионате РПЛ по системе «гол + пас» — восемь мячей и восемь результативных передач.

Ранее Дзюба признался, что счастлив забивать мячи, но голевые передачи также отдаёт с удовольствием.

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