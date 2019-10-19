Дзюба: я счастлив забивать, но и голевые передачи отдаю с удовольствием

Автор первого хет-трика в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) Артём Дзюба прокомментировал исход матча с «Ростовом» (6:1), в котором он забил три мяча.

«Я счастлив забивать, но и голевые передачи отдаю с удовольствием. Мне и самому интересно, что в сборной я один, а в «Зените» совершенно другой. Я такой футболист, что всегда стараюсь быть полезным. Сейчас получаю удовольствие и кайфую от игры», — заявил Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

Форвард «Зенита» лидирует в чемпионате РПЛ по системе «гол + пас» — восемь мячей и семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба оформил первый хет-трик в сезоне-2019/20 РПЛ.