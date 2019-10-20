«Оттава» уступила «Аризоне» в НХЛ, несмотря на шайбу Наместникова

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«Оттава Сенаторз» проиграла «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла Глендейле и завершилась в пользу хозяев — 5:2.

В составе «Сенаторз» отличились Кайл Капобьянко, Оливер Экман-Ларссон, Конор Гарленд, Карл Сёдерберг и Лоусон Круз. Гости ответили голами россиянина Владислава Наместникова и Криса Тирни.

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Даллас Старз», а «Аризона» — с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в матче с «Колорадо Эвеланш».

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