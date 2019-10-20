«Сент-Луис» уступил «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» уступил «Монреаль Канадиенс».

Встреча, проходившая в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе, завершилась поражением хозяев со счётом 2:5.

В составе победителей забрасывали Джордан Уил, Брендан Галлахер, Джонатан Друэн, Ник Судзуки и Ши Уэбер. У «Сент-Луиса» результативными оказались броски Джейдена Шварца и Давида Перрона.

Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Его партнёр по команде Иван Барбашёв не набрал очков.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» минимально обыграл «Ванкувер» в НХЛ.

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