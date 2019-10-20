Уайт назвал возможных соперников Макгрегора

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, с кем может встретиться бывший чемпион организации Конор Макгрегор в первом бою после возвращения в октагон.

«Думаю, он подерётся уже в 2020 году. Кто будет его следующим оппонентом? В ноябре нас ждёт встреча Нэйта Диаса с Хорхе Масвидалем, и победитель этого боя может стать его противником. Также у нас есть Дональд Серроне и Джастин Гэтжи. Но на данный момент Конор по-настоящему хочет поединка с Нурмагомедовым. Посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Уайта Boston Globe.

Конор Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года. В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 229, ирландец проиграл сдачей российскому чемпиону Хабибу Нурмагомедову.

Ранее Уайт заявил, что Макгрегор больше не босс, а Нурмагомедов — номер один.

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