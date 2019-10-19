Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» обыграть одноклубников из Мюнхенгладбаха
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Встреча, проходившая на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный мяч в поединке забил Марко Ройс.
Несмотря на поражение, «Боруссия» из Мюнхенгладбаха продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. Опередить её может «Шальке», если завтра сумеет обыграть «Хоффенхайм».
Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Аугсбург» разошлись миром в матче Бундеслиги.