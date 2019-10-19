Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» обыграть одноклубников из Мюнхенгладбаха

Короткая ссылка
В матче восьмого тура чемпионата Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда обыграла «Боруссию» из Мюнхенгладбаха.
Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» обыграть одноклубников из Мюнхенгладбаха
  • © nordphoto/Mauelshagen
  • globallookpress.com

Встреча, проходившая на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч в поединке забил Марко Ройс.

Несмотря на поражение, «Боруссия» из Мюнхенгладбаха продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. Опередить её может «Шальке», если завтра сумеет обыграть «Хоффенхайм».

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Аугсбург» разошлись миром в матче Бундеслиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить