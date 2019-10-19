Спортивный директор ФК «Тамбов» прокомментировал отставку тренера Григоряна

Короткая ссылка
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, как относится к решению бывшего главного тренера команды Александра Григоряна подать в отставку.
Спортивный директор ФК «Тамбов» прокомментировал отставку тренера Григоряна
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Григорян — хороший специалист, я уважаю его. Он переживает за клуб, потому была нужна перезагрузка команде. В ближайшие три тура командой будут руководить помощники, а к паузе на матчи сборных планируем определиться с новым наставником», — цитирует Худякова «Чемпионат».

Григорян подал в отставку после поражения в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Тамбов» принял отставку главного тренера команды Григоряна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить