Спортивный директор ФК «Тамбов» прокомментировал отставку тренера Григоряна

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, как относится к решению бывшего главного тренера команды Александра Григоряна подать в отставку.

«Григорян — хороший специалист, я уважаю его. Он переживает за клуб, потому была нужна перезагрузка команде. В ближайшие три тура командой будут руководить помощники, а к паузе на матчи сборных планируем определиться с новым наставником», — цитирует Худякова «Чемпионат».

Григорян подал в отставку после поражения в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Тамбов» принял отставку главного тренера команды Григоряна.