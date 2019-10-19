Врач «Рубина» рассказал о состоянии находящегося в реанимации футболиста молодёжной команды

Врач молодёжной команды казанского «Рубина» Ильшат Хабиров заявил, что защитник казанцев Вячеслав Фомин находится в критическом состоянии после полученной травмы в матче 13-го тура молодёжного первенства России с московским «Спартаком» (0:1).

«Состояние пока критическое, поскольку он потерял два литра крови», — приводит слова врача «Бизнес Online».

По его словам, игрок уже приходил в сознание после операции и на данный момент находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.

«Со слов врачей, селезёнка целая, почка левая тоже целая, лёгкое целое. У него повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота», — сказал Хабиров.

Он заявил, что в эпизоде с повреждением Фомин неудачно упал на колено соперника.

Ранее сообщалось, что футболист молодёжной команды «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком».