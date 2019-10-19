Врач «Рубина» рассказал о состоянии находящегося в реанимации футболиста молодёжной команды
- РИА Новости
«Состояние пока критическое, поскольку он потерял два литра крови», — приводит слова врача «Бизнес Online».
По его словам, игрок уже приходил в сознание после операции и на данный момент находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.
«Со слов врачей, селезёнка целая, почка левая тоже целая, лёгкое целое. У него повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота», — сказал Хабиров.
Он заявил, что в эпизоде с повреждением Фомин неудачно упал на колено соперника.
Ранее сообщалось, что футболист молодёжной команды «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком».