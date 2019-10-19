Мутко признался, что фанатеет от Дзюбы

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что его восхищает игра нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

«Уверен, Дзюба станет лучшим бомбардиром. Опять же, такие рекорды не должны долго стоять, нужно движение вперёд. То поколение уходит из футбола, приходит следующее, появляется молодёжь, дети. Артём говорит на всех языках — английском, украинском, испанском, классиков цитирует. Я за него переживаю и болею, фанатею, хочу, чтобы он побил результат Кержакова. Хотя и Сашу тоже очень люблю. Но побыл бомбардиром — отдай другому», — приводит слова Мутко РИА Новости.

В активе Дзюбы на данный момент 24 гола за национальную команду, что является третьим результатом в истории сборной. Вторым по данному показателю идет Владимир Бесчастных (26), а лидером — Александр Кержаков с 30 голами.

Ранее сообщалось, что Дзюба попал в сферу интересов миланского «Интера».