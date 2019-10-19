СМИ: Футболисты «Тоттенхэма» винят Почеттино в неудачном старте сезона

Короткая ссылка
Футболисты лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» возлагают вину за неудачный старт сезона на главного тренера команды Маурисио Почеттино.
СМИ: Футболисты «Тоттенхэма» винят Почеттино в неудачном старте сезона
  • © Matthias Balk/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает Daily Mail, футболисты недовольны более плотным графиком тренировок, в сравнении с прошлым сезоном, и считают, что малое количество свободного времени сказывается на результатах.

Отмечается, что Почеттино также увеличил продолжительность тренировок и обязал игроков проводить ночь на клубной базе после матчей, что также вызвало недовольство футболистов.

По итогам восьми туров Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» с 11 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Шпоры» уже вылетели из Кубка Англии, а в Лиге чемпионов после двух туров занимают третье место в группе с «Баварией», Црвеной Звездой» и «Олимпиакосом», набрав всего одно очко.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Матипом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить