СМИ: Футболисты «Тоттенхэма» винят Почеттино в неудачном старте сезона

Футболисты лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» возлагают вину за неудачный старт сезона на главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Как сообщает Daily Mail, футболисты недовольны более плотным графиком тренировок, в сравнении с прошлым сезоном, и считают, что малое количество свободного времени сказывается на результатах.

Отмечается, что Почеттино также увеличил продолжительность тренировок и обязал игроков проводить ночь на клубной базе после матчей, что также вызвало недовольство футболистов.

По итогам восьми туров Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» с 11 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Шпоры» уже вылетели из Кубка Англии, а в Лиге чемпионов после двух туров занимают третье место в группе с «Баварией», Црвеной Звездой» и «Олимпиакосом», набрав всего одно очко.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Матипом.