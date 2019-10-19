СМИ: Футболисты «Тоттенхэма» винят Почеттино в неудачном старте сезона
- © Matthias Balk/dpa
- globallookpress.com
Как сообщает Daily Mail, футболисты недовольны более плотным графиком тренировок, в сравнении с прошлым сезоном, и считают, что малое количество свободного времени сказывается на результатах.
Отмечается, что Почеттино также увеличил продолжительность тренировок и обязал игроков проводить ночь на клубной базе после матчей, что также вызвало недовольство футболистов.
По итогам восьми туров Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» с 11 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Шпоры» уже вылетели из Кубка Англии, а в Лиге чемпионов после двух туров занимают третье место в группе с «Баварией», Црвеной Звездой» и «Олимпиакосом», набрав всего одно очко.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Матипом.