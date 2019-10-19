Павлюченкова поделилась ожиданиями от полуфинала Кубка Кремля
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- РИА Новости
«Я мало что про неё знаю, потому что она довольно молодая. Естественно, я слежу за её результатами на этом турнире. Видела пару матчей. Однозначно будет непросто. Мне кажется, что ей здесь подходит покрытие, она играет в очень разнообразный теннис. Она и режет, и крутит, и пробивает. Я не знаю, как всё будет. Я просто хочу играть в хороший теннис. Надеюсь, что получится», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба турнира.
Матч Павлюченкова — Мухова пройдёт 19 октября. Начало — в 14:15.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова не сумела выйти в полуфинал Кубка Кремля.