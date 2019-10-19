Павлюченкова поделилась ожиданиями от полуфинала Кубка Кремля

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиями от матча с чешкой Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

«Я мало что про неё знаю, потому что она довольно молодая. Естественно, я слежу за её результатами на этом турнире. Видела пару матчей. Однозначно будет непросто. Мне кажется, что ей здесь подходит покрытие, она играет в очень разнообразный теннис. Она и режет, и крутит, и пробивает. Я не знаю, как всё будет. Я просто хочу играть в хороший теннис. Надеюсь, что получится», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба турнира.

Матч Павлюченкова — Мухова пройдёт 19 октября. Начало — в 14:15.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова не сумела выйти в полуфинал Кубка Кремля.