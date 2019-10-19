Алонсо не исключил возвращение в «Формулу-1»

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Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо высказал мнение о своём возможном возвращении в королевские гонки.
Алонсо не исключил возвращение в «Формулу-1»
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«Знаю, что вернуться в «Формулу-1» будет всё труднее из-за возраста, но не считаю возвращение невозможным. У меня было время отдохнуть и привести мысли в порядок. Теперь я могу вернуться и получить от этого удовольствие, что было невозможно в последние годы, когда я выступал в чемпионате», — приводит слова Алонсо AS.

Алонсо, ушедший из «Формулы-1» после сезона 2018 года, дебютировал в королевских гонках в 2001-м. Он является двукратным чемпионом «Формулы-1». Свои титулы он завоевал в 2005 и 2006 годах в составе Renault. В 2010, 2012 и 2013 годах он стал вице-чемпионом, выступая за Ferrari. С 2015 по 2018 год испанец выступал за McLaren.

Ранее сообщалось, что команда Toro Rosso, за которую выступает Даниил Квят, сменит название.

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