СМИ: «Милан» хочет пригласить Гвардиолу или Шевченко, чтобы вернуть клуб в лидеры европейского футбола

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Владельцы итальянского футбольного клуба «Милан» нацелены пригласить нового главного тренера и спортивного директора в 2020 году, чтобы вернуть команду в лидеры европейского футбола.
СМИ: «Милан» хочет пригласить Гвардиолу или Шевченко, чтобы вернуть клуб в лидеры европейского футбола
  • © Alan Stanford, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает Mundo Deportivo, в первую очередь клуб рассматривает возможность приглашения наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, а также спортивного директора «Аякса» Марка Овермарса.

Отмечается, что в качестве альтернативы каталонскому специалисту в «Милане» рассматривают одного из легендарных игроков клуба, а ныне наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Ранее Сильвио Берлускони высказал мнение, что «Милан» вернётся на лидирующие позиции, если он снова купит клуб.

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