СМИ: «Милан» хочет пригласить Гвардиолу или Шевченко, чтобы вернуть клуб в лидеры европейского футбола
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Как сообщает Mundo Deportivo, в первую очередь клуб рассматривает возможность приглашения наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, а также спортивного директора «Аякса» Марка Овермарса.
Отмечается, что в качестве альтернативы каталонскому специалисту в «Милане» рассматривают одного из легендарных игроков клуба, а ныне наставника сборной Украины Андрея Шевченко.
Ранее Сильвио Берлускони высказал мнение, что «Милан» вернётся на лидирующие позиции, если он снова купит клуб.