Туктамышева назвала ужасным свой прокат короткой программы на Skate America

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе на первом этапе серии Гран-при — Skate America в американском Лас-Вегасе.
Туктамышева назвала ужасным свой прокат короткой программы на Skate America
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Прокат был абсолютно ужасным, я расстроена. Совершенно оказалась не в ногах, делала все элементы через силу. Видимо, сказался джетлаг, на тренировках всё было значительно лучше. У нас получился очень долгий перелёт, но это никого не волнует. Прокат не получился», — приводит слова Туктамышевой РИА Новости.

Она отметила, что было принято решение упростить её программу ради большей уверенности и стабильности, но это не сработало.

«Когда между стартами есть всего один день перерыва, возможно, не стоит делать какие-то изменения в программах», — добавила фигуристка.

По итогам своего выступления Туктамышева заняла пятое место, набрав 67,28 балла. Произвольную программу спортсменки представят 20 октября.

Ранее сообщалось, что Павлюченко и Ходыкин — вторые после короткой программы на Skate America.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить