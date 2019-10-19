Туктамышева назвала ужасным свой прокат короткой программы на Skate America

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе на первом этапе серии Гран-при — Skate America в американском Лас-Вегасе.

«Прокат был абсолютно ужасным, я расстроена. Совершенно оказалась не в ногах, делала все элементы через силу. Видимо, сказался джетлаг, на тренировках всё было значительно лучше. У нас получился очень долгий перелёт, но это никого не волнует. Прокат не получился», — приводит слова Туктамышевой РИА Новости.

Она отметила, что было принято решение упростить её программу ради большей уверенности и стабильности, но это не сработало.

«Когда между стартами есть всего один день перерыва, возможно, не стоит делать какие-то изменения в программах», — добавила фигуристка.

По итогам своего выступления Туктамышева заняла пятое место, набрав 67,28 балла. Произвольную программу спортсменки представят 20 октября.

Ранее сообщалось, что Павлюченко и Ходыкин — вторые после короткой программы на Skate America.