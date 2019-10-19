Бетербиев назвал бой с Гвоздиком самым важным в карьере

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Россиянин Артур Бетербиев прокомментировал победу над украинцем Александром Гвоздиком в бою за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC.
Бетербиев назвал бой с Гвоздиком самым важным в карьере
  • © Александр Гвоздик
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«Это один из самых важных поединков в карьере. Наверное, самый важный. Я проделал большую работу по подготовке. Вы знаете, может быть, это главный бой в моей жизни. И я счастлив от того, как он закончился», — приводит слова Бетербиева «Чемпионат».

Он отметил, что ключом к победе стала усердная работа при подготовке к поединку.

Ранее сообщалось, что Бетербиев победил Гвоздика и стал чемпионом по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе.

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